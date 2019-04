Leeds-supporter firade vilt - bröt fotled på läktaren: "Passionen överträffade smärtan"

Leeds, med Pontus Jansson i laget, jagar just nu uppflyttning till Premier League. I helgen tog laget andra raka segern genom att besegra Sheffield Wednesday med 1-0 hemma på Elland Road och är numera på andraplats, som innebär uppflyttning till högstaligan.

En supporter - Matt Richardson - firade däremot Jack Harrisons segermål lite för vilt för sitt eget bästa. I en intervju med Yorkshire Evenening Post, så berättar Richardson att han bröt sin fotled under firandet av målet.

- Jag hoppade upp, sprang ner för trappstegen, missade ett steg och ramlade. Jag tittade på min fotled och det var som att den föll av. Jag tittade ner och tänkte: "Jag måste förmodligen till sjukhus", men min huvudsakliga prioritet var att fortsätta följa matchen, säger han till tidningen.

Sjukvårdare rådde supportern att åka till sjukhus, men det höll inte han med om.

- Jag ringde ambulans-personal, men jag gjorde klart att jag ville stanna och se alla 90 minuter. Jag var mer intressrad av att se Leeds gå upp till Premier League, säger han.

- Äntligen har vi ett lag med passion och med möjlighet att vinna. Det gör mig stolt som Leeds-supporter, så passionen överträffade smärtan, fortsätter han.

Leeds ställs härnäst den 19 april mot Wigan i ligan. Fyra matcher återstår av säsongen.

This Leeds fan broke his ankle celebrating their winner yesterday..



Still got a smile on his face... 😂👏 pic.twitter.com/00D1u8M7LB