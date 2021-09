Legendarens utspel: "Solskjær kommer få sparken"

Manchester Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjær är just nu under stor press att vinna titlar efter att klubben öppnade plånboken ordentligt under senaste transferfönstret när de hämtade in Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho och Raphael Varande för den nätta summan 130 miljoner pund.

Nu uttalar sig den tidigare United-legendaren Teddy Sheringham och menar att Solskjær kommer få sparken om han inte lyckas vinna någon titel den här säsongen. Det rapporterar Daily Mail.

- Det är utan tvekan press på Solskjær att vinna någonting. Om han inte gör det vet han att hans dagar kan vara räknade, säger Sheringham enligt Daily Mail.

Klubben fajtas just nu på tre olika fronter. Premier League, FA-cupen och Champions League. Förra veckan blev de utslagna I ligacupen av West Ham.

- Ole är en ung tränare och han samlar erfarenhet. På högsta nivån har han bara erfarenhet från United och det är ett tufft jobb. Jag tycker att han blir bättre, men han måste ta det till ”the next level”. Jag tror att alla vill att det ska gå bra för honom för att han är en United-legendar, säger Sheringham.

Solskjaer hamnade i ett ordkrig häromdagen med en annan United-legendar, Rio Ferdinand. Ferdinand menade att hanteringen kring skadedrabbade Phil Jones är ett ”slöseri på tid” och att Jones tar upp en plats som någon från akademin hade kunnat ha. Något inte Solskjær höll med om.

- Solskjær gör sitt jobb men alla har sin åsikt. Ferdinand jobbar på TV och han måste säga hur han känner. Det är inte ett direkt påhopp på Solskjær, utan någon frågade honom och han gav sin åsikt. Om han hade börjat hylla Ole hade folk frågat om han var galen, säger Sheringham och fortsätter:

- Alex Ferguson fick kritik hela tiden i United. Man måste kunna hantera det.