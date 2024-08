Leicester City i sorg – Craig Shakespeare har gått bort: "Somnade fridfullt in"

Leicester City är i sorg.

East Midlands-klubbens tidigare tränare, Craig Shakespeare, har gått bort. Det bekräftar hans familj, enligt BBC.

"Craig somnade fridfullt in i sitt hem under morgonen i närvaro av sin familj", skriver familjen i ett uttalande via Premier Leagues tränarförbund och fortsätter:

"Samtidigt som familjen är oerhört stolt över hans meriter inom fotbollen, både som spelare och tränare, kommer han framför allt minnas som en älskande och älskad make, far, son, bror och farbror".

Uttalandet avslutas:

"Familjen vill tacka och uppmärksamma alla böner och lyckönskningar som skickats under dessa tuffa månader. Vi har inte lyckats besvara alla, men de betydde enormt mycket för Craig".

Shakespeare bekräftade i oktober 2023 att han drabbats av cancer och skulle genomgå behandlingar för det. Om det är dödsorsaken är dock inte bekräftat.

Shakespeare agerade huvudtränare för Leicester City mellan juni och oktober 2017, men har i flera sejourer agerat assisterande tränare i klubben (2008-2010, 2011-2017 och 2023). Säsongen 2015-16 agerade han assisterande tränare till Claudio Ranieris när Leicester vann Premier League mot alla odds.

Leicestre City skriver i ett uttalande:

"Det är med ett tungt hjärta som Leicester Football Club nås av nyheten att en älska medlem i vår familj, Craig Shakespeare, har gått bort torsdagen den 1 augusti".

Klubben avslutar:

"Craig lämnar ett arv som få andra. Trots att vi sörjer förlusten av Craig, är vi tacksamma att ha fått dela en sådan speciell koppling till en man vars passion och anda kommer resonera med alla han kom i kontakt med en lång tid framöver. Craig var inte bara en stabsmedlem, han var en uppskattad del av vår familj".

Craig Shakespeare blev 60 år.