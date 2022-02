Leicesters chockförlust - regerande mästaren ute ur FA-cupen

Championship-klubben Nottingham Forest tog en oväntad ledning mot regerande FA-cupmästaren Leicester under söndagen. Philip Zinckernagel fick ett öppet läge från nära håll och rakade in 1-0 på ett jublande City Ground.

Knappa minuten senare stod det 2-0 på tavlan när Brennan Johnson snappade upp en misslyckad hemåtpassning i offensivt straffområde och placerade in bollen bakom Danny Ward.

2-0-målet kantades av tråkiga scener när en supporter stormade planen och konfronterade Forest-spelarna innan han fördes bort av säkerhetsvakter.

Än värre blev det för Leicester när Joe Worrall nickade in 3-0 på en högerhörna i den 32:a minuten. Kelechi Iheanacho reducerade visserligen till 3-1 när hemmamålvakten Brice Samba kom på mellanhand, men roligare än så blev det inte för Brendan Rodgers mannar.

I andra halvlek fastställde Djed Spence slutresultatet till 4-1 när han rann igenom bortaförsvaret. Leicester, som besegrade Chelsea i fjolårets FA-cupfinal, är därmed ute ur turneringen. Nottingham Forrest ställs mot Huddersfield Town i den femte omgången.

Det var bara tredje gången i hela FA-cupens historia som den regerande mästaren förlorade med minst tre mål mot ett lag från en lägre division, enligt statistiktjänsten Opta. Den anrika turneringen spelades för första gången redan 1871, vilket är mer än 150 år sedan.

