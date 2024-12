Leicesters ras - utbuat redan i första halvlek

Ruud van Nistelrooy lär ha huvudbry. Leicester-tränaren fick nämligen bevittna en kollaps mot Wolves mot hemmaplan, där ställningen var 3-0 efter 45 minuter.

Reservmålvakten Danny Ward, som klev in i skadade Mads Hermansens frånvaro, hade en jobbig tillställning. Exempelvis hamnade keepern helt snett på 2-0-målet där Wolves Matt Doherty slog en långboll rakt igenom "The Foxes" backlinje och Rodrigo Gomes kunde peta in bollen i nätet.

- Ward gjorde inte tillräckligt. Det går att argumentera för att han skulle gjort det bättre på alla tre målen, sa Sky Sports Dan Khan i halvtid.

BBC rapporterar att burop hördes på King Power Stadium när pausvisslan ljöd.

Annons

Desto muntrare var nog bortalaget, där Vitor Pereira gjorde sin första match som huvudtränare efter Gary O’Neils sorti.

- En drömstart för Pereira, vars namn sjungs upprepade gånger av bortasektionen, sa journalisten Tom Gayle i BBC.

Matchen slutade 3-0 till Wolves favör.

Startelvor:

Leicester: Ward - Justin, Coady, Vestergaard, Kristiansen - Skipp, Soumare - Ayew, El Khannous, Mavididi - Vardy.

Wolves: Sa - Doherty, Bueno, Toti Gomes - Nelsen Semedo, Joao Gomes, André, Rodrigo Gomes - Guedes, Cunha - Strand Larsen.