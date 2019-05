Lindahl vinnare i sista matchen med Chelsea

Sveriges landslagsmålvakt Hedvig Lindahl, 36, meddelade nyligen att hon gör sin sista säsong med Chelsea i den engelska högstaligan. Målvakten har under den här säsongen fått varierat med speltid och blev inte erbjuden ett nytt avtal av klubben.

Lindahl fick därmed i eftermiddag göra sin sista match i klubben och gjorde 90 minuter på planen när Chelsea bortaslog Reading med 3-2 i sista omgången i ligan. Det innebar att Chelsea slutade på tredjeplats i ligatabellen.

Svenskan, som anslöt till Chelsea 2015, blev efteråt hyllad och fick skriva autografer till supportrar som var på plats för att se matchen.

Lindahls framtid är ännu osäker, men klart står att hon inte planerar att flytta hem till Sverige för spel i damallsvenskan. Målvaktens agent Anton Maksimov sa i går så här till Fotbollskanalen:

- Hedvig vill fortsätta spela i en av Europas toppligor. Vi för några diskussioner med några klubbar från olika länder, som håller till i toppligor. Helst ska laget spela i Champions League och där pratar vi med någon klubb och sedan är det två som också är intresserade men som inte spelar i Champions League men som ändå är stora klubbar, framför allt på herrsidan, vilket betyder att det finns bra resurser, bland annat när det kommer till träningsmöjligheter.



Four and a half years as a Blue. 💙



There’s only one @Hedvig_Lindahl! 😢 #CFCW pic.twitter.com/18bUnbnSsh