Lindelöf blir inte Uniteds kapten - Solskjær bekräftar sitt nya val

I somras gick Manchester United och Antonio Valencia skilda vägar. Då behövde managern Ole Gunnar Solskjær välja ut en ny lagkapten. Svenske mittbacken Victor Nilsson Lindelöf fanns med i snacket, men Solskjær landade på veteranen Ashley Young.

Nu flyttar Young till Serie A och Inter, vilket gör att en ny kapten ska utses igen.

Återigen har Nilsson Lindelöf nämnts som en kandidat till att ta över bindeln, bland annat av lokaltidningen Manchester Evening News.

För Sky Sports bekräftar nu Ole Gunnar Solskjær att han fattat ett beslut i frågan. Och norrmannen ger inte den svenske landslagsmannen förtroendet. Mittbackskollegan Harry Maguire kommer nämligen att bli Uniteds nye lagkapten.

OGS confirms ⁦@HarryMaguire93⁩ will replace ⁦@youngy18⁩ as ⁦@ManUtd⁩ club captain. More on ⁦@MarcusRashford⁩ and ⁦@LivEchoLFC⁩ on ⁦@SkySportsNews⁩ pic.twitter.com/yrxaB3sLuU