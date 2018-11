Lindelöf får plåster på såren - "Månadens spelare" i United: "En bra månad"

Manchester Uniteds svenske landslagsback Victor Nilsson Lindelöf spelade i november från start i Uniteds samtliga matcher med undantag för veckans möte med Young Boys i Champions League. Lindelöf ådrog sig i helgens möte med Crystal Palace en skada och blir borta i ett par veckor framöver från matchspel i England.

- Jag hoppas att han kan spela runt jul. Jag skulle säga att han blir borta i tre, fyra veckor, sa tränaren José Mournho nyligen enligt nyhetsbyrån Press Association.

I går blev backen för andra månaden i rad nominerad till "Månadens spelare" i klubben. Förra månaden blev han tvåa i fansens omröstning, men i dag fick han revansch och dessutom plåster på såren efter skadan med att bli tilldelad utmärkelsen.

Lindelöf vann omröstningen med 44 procent av rösterna, före David De Gea med 30 procent av rösterna och Anthony Martial med 26 procent av rösterna.

- Jag vill bara säga tack till alla fans som röstade på mig. Jag uppskattar verkligen all er support, säger svensken till Uniteds hemsida.

- Det har varit en bra månad för mig. Jag vann priset (Guldbollen) i Sverige och när fansen röstade fram mig till "Månadens spelare", så känns det jättebra och jag är väldigt glad för supporten jag får. Jag tycker att jag har presterat bra. Jag försöker bara att hjälpa laget på bästa möjliga sätt, fortsätter han.

