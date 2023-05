Lindelöf hyllas - efter nya segern: "Väldigt bra"

Sveriges landslagsback Victor Nilsson Lindelöf, till vardags i Manchester United, gjorde under lördagen sin sjunde raka 90-minutersmatch i Premier League, då United bortaslog Bournemouth med 1-0. 28-åringen har i grunden inte fått så mycket speltid under stora delar av säsongen, men har under senaste tiden fått chansen i Lisandro Martinez frånvaro.

Nu delar United-tränaren Erik ten Hag ut beröm till Nilsson Lindelöf efter dagens match.

- Väldigt bra. Victor har gjort det bra i flera matcher i april och i maj, säger tränaren efteråt.

Lokaltidningen Manchester Evening News ger svensken en åtta i betyg.

ANNONS

"Startade anfallet som Casemiro sedan avslutade för att ge United 1-0 och hjälpte United att hålla nollan igen i sin nionde raka start", skriver den engelska tidningen.

Den engelska tidningen The Sun ger i sin tur mittbacken en sjua i betyg.

"Har kanske inte en framtid efter sommaren, men det stoppade inte svensken från att göra en bra prestation. Hade bra distans i sina passningar och var stark i tacklingarna", skriver tidningen.

Nilsson Lindelöf är den här säsongen noterad för 32 matcher med Manchester United. 28-åringen har kontrakt till sommaren 2024, men spekuleras vara på väg bort från den engelska storklubben - efter sex år.