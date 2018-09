Lindelöf sågas efter förlusten - sämst betyg i United: "Var överallt och ingenstans"

Victor Nilsson fick chansen från start när Manchester United ställdes mot West Ham. Men mittbacken blev olycklig i 3-1-förlusten. När Andrij Jarmolenko gjorde West Hams 2-0 så tog bollen på Lindelöf och in i mål, vilket klassas som självmål i Premier League. Efter halvtid blev Nilsson Lindelöf utbytt, då Jose Mourinho i stället valde att satsa på Marcus Rashford.

Av Manchester Evening News, Daily Mirror och Daily Express fick svensken kritik för sin insats. Tidningarna menade att han var sämst i laget.

Manchester Evening News gav honom tre av tio i betyg med motiveringen:

"Var överallt och ingenstans och startade som vanligt matchen. Jarmolenkos avslut gick in via Lindelöf, som var sen in i brytningen", skriver Manchester Evening News.

Även Scott McTominay och Paul Pogba fick en trea i betyg av Manchester Evening News.

Daily Mirror gav honom en trea i betyg, vilket ingen annan spelare fick i laget.

"Bara inte tillräckligt bra här. Olycklig vid första målet, men olovligt frånvarande", skriver Daily Mirror.

Av Daily Express fick svenken två av tio i betyg, sämst i laget.

"Försökte att stänga ner Jarmolenko, men slutade med att styra in bollen bakom en hjälplös De Gea i en tafatt första halvlek. Utbytt strax före timmens spel av Mourinho som bytte till 4-3-3 och kan inte klaga för mycket på tidiga bytet", skriver Daily Express.

Victor Nilsson Lindelöf har spelat i samtliga ligamatcher såhär långt. Härnäst ställs Manchester United mot Valencia i Champions League