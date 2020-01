Lindelöf saknades – då föll United mot Burnley efter Rodriguez klassmål

Victor Nilsson Lindelöf saknades under onsdagen när Manchester United tog emot Burnley i ligaspelet. Svensken stod utanför matchtruppen helt på grund av sjukdom, vilket gjorde att Phil Jones fick ta platsen bredvid Harry Maguire. Matchen på Old Trafford blev en tung historia för United, som föll med 2-0 efter mål av Chris Wood och Jay Rodriguez.

United inledde matchen starkast och skapade flera goda målchanser, där Anthony Martial fick den främsta. Men något symboliskt för matchen fick anfallaren bollen för långt ifrån sig och ett motlägg gjorde att bollen gick högt över ribban från mitten av straffområdet.

Istället tog Burnley ledningen i slutet av den första halvleken genom Wood. Anfallaren tryckte distinkt in bollen med en volleyträff bakom David de Gea på en andraboll efter en fast situation.

Bara tio minuter in i den andra halvleken blev det 2-0 genom Jay Rodriguez. Efter fint passningsspel ryckte anfallaren ifrån Harry Maguire och tryckte in en hård vrist via ribban och in.

Ett sent mål från United dömdes bort då Luke Shaw stod i offsideposition och Burnley hålla undan för tre viktiga poäng i tabellen.

- Jag kommer att stå bakom dem och hjälpa dem att ta sig igenom det här. Vi måste hålla upp våra händer och säga att det inte var bra nog, säger Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjær enligt BBC.

- Ni kan prata hela dagen lång och vi är besvikna över poängen vi har samlat ihop i tabellen. Vi jobbar varenda dag för att spelarna ska bli bättre och prestera bättre än så här.

Segern tar laget upp på plats 13 i Premier League, sju poäng före Bournemouth som ligger på nedflyttningsplats. United ligger trots förlusten tillfälligt kvar som femma med 34 poäng, lika många som Tottenham och Wolverhampton (som har en match mindre spelad).

Startelvor:

Manchester United: de Gea - Wan-Bissaka, Jones, Maguire, Williams - Fred, Matic - Pereira, Mata, James - Martial

Burnley: Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Hendrick, Cork, Westwood, McNeil - Wood, Rodriguez