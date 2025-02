Lindelöf uppmärksammas - hjälpte cyklist

Victor Nilsson Lindelöf må inte få några rubriker för sina insatser på planen för tillfället, men nu uppmärksammas svensken för ett agerande som faller under kategorin "vardagshjälte".

Bilden av den barmhärtige samariten stärks efter ett klipp som blivit viralt på sociala medier. Lindelöf tycks stanna bilen och hjälpa en cyklist som fallit av cykeln.

I klippet syns Manchester United-mittbacken prata med cyklisten, en äldre man, som först ligger ner på trottoaren innan Lindelöf hjälper honom upp. De tar sedan varandra i hand innan Lindelöf kliver tillbaka in i sin bil och cyklisten leder sin cykel vidare.

Lindelöf fick även rubriker i England när han stoppade en äldrerånare i hemstaden Västerås för några år sedan.

