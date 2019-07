Lindelöf utanför truppen i Uniteds försäsongspremiär

Manchester United och svenske landslagsbacken Victor Nilsson Lindelöf befinner sig just nu på försäsongsläger i Australien. Natten till fredagen skakades laget om av att tränaren Mark Dempsey fick föras till sjukhus på grund av utmattning, men under lördagen kom besked om att Dempseys tillstånd är stabilt. Därmed väntar nu, under lördagen, sommarens första träningsmatch mot Perth Glory på Optus Stadium.

Men när truppen presenterades, så fanns varken Nilsson Lindelöf med i startelvan eller på bänken, i likhet med bland annat backkollegan Eric Bailly och Romelu Lukaku, som uppges vara aktuell för flytt till Inter.

United-tränaren Ole Gunnar Solskjær bekräftade senare att trion missar matchen med anledning av mindre skavanker och att de alla lär vara tillbaka till onsdagens träningsmöte med Leeds.

- De (Lukaku, Bailly, Lindelöf och Grant) är alla okej, bara små skavanker som vi vill skydda i dag. Vi kommer förmodligen att se dem på onsdag, tror jag, säger Solskjær till MUTV enligt Goal.com.

Däremot anlände trion med spelarbussen till arenan.

Manchester United startar även med ett ungt lag, samtidigt som flera av lagets stjärnspelare inleder på bänken. I startelvan är Diogo Dalot, Phil Jones, Ashley Young, Nemanja Matic, Jesse Lingard och Anthony Martial de som fick gott om speltid under förra säsongen.

På bänken finns bland annat David De Gea, Luke Shaw, Chris Smalling, Juan Mata, Paul Pogba, Marcus Rashford och nyförvärvet Aaron Wan-Bissaka.

Lindelöf blev under förra säsongen noterad för 40 matcher, varav 30 i Premier League, i alla turneringar med Manchester United.