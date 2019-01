Lindelöfs betyg efter första nollan under Solskjær: “Försvarade med lugn”

Manchester United tog sin fjärde vinst på fyra försök under Ole Gunnar Solskjær när man bortaslog Newcastle på onsdagskvällen. Efter en svängig första halvlek öppnade United målskyttet när Romelu Lukaku gjorde 1-0 efter bara 40 sekunder på planen.

En stund senare stängde Marcus Rashford tillställningen när han avslutade en fin kontring med att behärskat rulla in 2-0 under Dubravka i Newcastle-målet.

I mittlåset spelade Victor Nilsson Lindelöf tillsammans med Phil Jones, som kom in istället för den avstängde Eric Bailly. Matchen var också första gången United höll nollan under Solskjær och efter matchen fick Lindelöf blandade betyg av engelsk media.

”Försvarade med lugn igen mot den fysiskt starka Salomon Rondon” skriver Manchester Evening News och menar att han kommit tillbaka i form från sin skada snabbt.

Svensken får 8/10 i betyg, vilket bara högts i United tillsammans med målskyttarna Rashford och Lukaku. Höga betyg fick han även av The Independent, där han återigen hade högts i laget men med betyget 7/10

Lindelöf får lite sämre betyg av både Daily Mail och The Mirror, som bägge ger mittbacken 6/10.

”Såg skakig ut mot långbollar men var stabil med bollen” motiverar Mirror sitt betyg.

Förutom betygen blev Lindelöf också nominerad till matchens spelare av Manchester Uniteds TV-station, MUTV, där stationens experter väljer ut de nominerade. Han var nominerad tillsammans med Marcus Rashford och Juan Mata för en insats där han vann samtliga tacklingar, gjorde nio rensningar, vann mest nickdueller i matchen och även skapade två målchanser.

Lindelof vs Newcastle



100% tackles won

90% pass accuracy

Most clearances (9)

Most aerial duels won (7)

2 chances created

0 goals conceded



[@statmandave]