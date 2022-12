Lingard: "Jag är missförstådd"

Jesse Lingard har lämnat Manchester United för första gången i sin karriär. I somras skrev 30-åringen på för Nottingham Forest efter att hans kontrakt löpt ut med barndomsklubben.

Under sin tid på Old Trafford fick Lingard ofta kritik för att ha fokus på annat än just fotbollen. På sociala medier blev han ofta hånad av supportrar för sina frisyrer, danser och klädmärket JLingz. Men hånen mynnade många gånger ut i kritisk röster.

Nu ger huvudpersonen sin syn på bilden av honom.

- Är jag missförstådd? Ja, ibland. Jag älskar att träna. Jag älskar fotboll. Jag älskar matcher. Jag vill alltid arbeta hårt. Det är så du får det bästa ut ur mig, när jag tränar hårt, säger han till The Athletic.

- Jag älskar att vinna. Jag hade kunna stanna på träningsplanen hela dagen. Men att arbeta hårt är ganska normalt för ett proffs, är det inte? Jag kan vara missförstådd ibland. Men jag kommer bara att fortsätter. Jag kommer att göra vad jag gör och jag lyssnar inte på allt brus.

Lingard svarar på kritiken att han skulle vara "ofokuserad" på fotbollen.

- Det är en balans, men fotboll är nummer ett. Det är min kärlek, oavsett vad. När jag tränar så tränar jag till 100 procent. Men när jag kommer hem sysslar jag med andra saker. Det får dig att tänka på andra saker. Jag gillar att hålla mig sysselsatt och jag vill upptäcka nya saker.

Han fortsätter:

- Jag gillar mode, jag gillar gaming. Jag gillar att ha andra intresse utöver fotbollen, men det betyder inte att jag inte har passion för fotbollen. Det har jag. Jag jobbar hårt varje dag.

Totalt har Jesse Lingard gjort ett mål och en assist på 14 matcher för Nottingham Forest.