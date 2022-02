Lingard slår tillbaka mot United: "Klubben rådde mig att vara ledig"

Manchester United-mittfältaren Jesse Lingard, 29, ryktades i januari vara på väg bort från den engelska storklubben, men blev i slutändan kvar. Enligt Sky Sports ville Newcastle och West Ham plocka in mittfältaren, men Uniteds ledning satte stopp för det.

Tidigare under torsdagen sa Ralf Rangnick under en presskonferens att Lingard inte kommer till spel i fredagens möte med Middlesbrough i FA-cupen med anledning av att spelaren bett om att vara ledig för att rensa tankarna.

- Jesse frågade mig och klubben om han kunde få ett par dagars ledighet för att rensa tankarna. Han är tillbaka med gruppen och en del av truppen igen på måndag, sa Rangnick enligt Sky Sports.

Nu slår Lingard tillbaka mot tränarens ord och menar att det var klubben som bad honom om att vara ledig. Det var inget som han själv bad om.

"Klubben rådde mig att vara ledig på grund av personliga skäl. Men min inställning är klar. Jag kommer alltid vara professionell när jag uppmanas till det och ge 100 procent", skriver Lingard på Twitter.

Tidigare i dag menade även Rangnick att det var Uniteds styrelse som satte stopp för en flytt för spelaren i januari månad.

- När transferfönstret hade stängt sa styrelsen till mig under eftermiddagen att de ville att han skulle stanna och jag förstår och accepterar beslutet, sa tränaren.

En anledning till att United-ledningen vill ha kvar Lingard är för att Mason Greenwood är avstängd tills vidare. Greenwood är misstänkt för misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp och mordhot mot en kvinna. Därmed är det i dagsläget oklart om Greenwood kommer spela någon match med Manchester United igen.

- På sätt och vis, ja (är Greenwoods avstängning anledningen till att Lingard blev kvar). Men till slut sa styrelsen till mig att de inte kom överens med någon av klubbarna, som visade intresse för honom, sa Rangnick.

Lingard är den här säsongen noterad för två mål och en assist på 14 matcher med Manchester United. Under förra vårsäsongen var han utlånad till West Ham. I sommar går Lingards kontrakt ut med den engelska storklubben.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent