Lingards bror med skarp kritik mot United: "Klasslöst"

Jesse Lingard, 29, är fostrad i Manchester United och har varit i klubben under stora delar av sin karriär. 29-åringen har varit utlånad vid ett par tillfällen, senast till West Ham under förra vårsäsongen där det blev succé, men samtidigt hela tiden återvänt till Old Trafford.

Under måndagen rapporterade ESPN att Lingard förväntas lämna United vid avtalets slut i sommar och att Milan och Juventus leder jakten efter engelsmannens underskrift. Därmed kunde måndagens match mot Brentford blivit mittfältarens sista i United-tröjan på Old Trafford, men i stället blev han kvar på bänken i 90 minuter.

ANNONS

Nu går Lingards bror Louie Scott ut och kritiserar Manchester United. Han tycker att det är dåligt att Lingard inte fick en värdig avtackning på Old Trafford.

"20 år av blod, svett och tårar. Fyra inhemska titlar, tre cupfinalmål. Inte ens ett farväl. Inte konstigt att det är Conference League nästa år, skriver Scott på Instagram och fortsätter:

"Att attackera spelare för att fira, samtidigt som klubben blir såld till Super League är okej. 'Class of '92', 'Busby Babes'. Ni styrs av folk som inte ens vet hur en offsidefälla fungerar. Klasslöst. Fansen måste inse. Godnatt".

Scott har tidigare även varit ute och kritiserat United-ledningen. Senast var när Lingard var aktuell för en flytt från klubben i januari, men stoppades i sista stund.

Lingard är den här säsongen noterad för två mål och en assist på 22 framträdanden med Manchester United. Totalt sett har han svarat för 29 mål och 17 assist på 165 matcher i Premier League.