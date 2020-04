LISTA: Årets unga spelare i PL och WSL – här är kandidaterna

Vem har varit årets unga spelare i Premier League och Women's Super League den här säsongen? The Athletic har listat sina kandidater på dam- och herrsidan.

Det är ännu oklart när Premier League och Women's Super League kommer att starta om. Så sent som i helgen uppgav The Guardian att Premier League kan komma igång i mitten av juni – i bästa fall. WSL då? 45 matcher återstår i ligan och de matcherna kan komma att spelas inför tomma läktare på neutral mark under sex veckors tid, med start första helgen i juni som tidigast, uppgav BBC i helgen.

Oavsett när ligorna kommer att starta om igen har nu The Athletic tagit fram två listor, en för varje liga, där de har listat de spelare som nu har chans att ta hem priset som årets unga spelare.

Vinnarna kommer att presenteras på söndag.

Spelarna måste vara under 24 år gamla från och med det att serien startade.

Se kandidaterna i faktarutan nedan.