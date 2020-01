LISTA: Här är 15 stora affärer som kan gå i lås i veckan

LÄS MER: DÅ STÄNGER LIGORNAS TRANSFERFÖNSTER.

Bruno Fernandes, 25, mittfältare - Sporting

Ryktas till: Manchester United

Kommentar: Kanske den mest utdragna transferhistorien i vinter. Det har skrivits enormt mycket om Bruno Fernandes potentiella övergång till Manchester United och den ser ut att bli verklighet. BBC rapporterade under tisdagen att United är övertygat om att man kommer landa dealen. Övergångssumman? Den sägs ligga på 55 miljoner euro (drygt 580 miljoner kronor) plus bonusar som kan lyfta upp totala priset till 80 miljoner euro.



Edinson Cavani, 32, forward - Paris Saint-Germain

Ryktas till: Chelsea, Atletico Madrid, Manchester United

Kommentar: Uruguayanen sitter på ett avtal med PSG som löper ut till sommaren. Det gör honom intressant på marknaden. Ligue 1-klubbens sportchef Leonardo har bekräftat att Cavani vill lämna och bland annat Telefoot har kopplat ihop forwarden med Manchester United. Men L'Equipe har uppgett att en övergång till Atletico Madrid är nära. Dessutom har Chelsea, enligt the Times, försökt låna in Cavani.

Emre Can, 26, mittfältare - Juventus

Ryktas till: Borussia Dortmund

Kommentar: Can har ingen framträdande roll i Juventus och tyska medier, däribland Bild, har uppgett att en övergång till Dortmund är nära. En övergångssumma på runt 20 miljoner euro (drygt 210 miljoner kronor) sägs vara på tapeten. Men affären kan hänga på om Dortmund lyckas sälja Paco Alcacer.

Sander Berge, 21, mittfältare - Genk

Ryktas till: Sheffield United

Kommentar: Det norske stjärnskottet har under de senaste åren dragit till sig intresse från en rad klubbar. Det har talats om lag som Napoli, Sevilla, Arsenal, Liverpool, Milan och Brighton. De senaste dagarna har mycket av spekulationerna dock handlat om Sheffield United. Enligt VG har Premier League-klubben fått ett bud på Berge förkastat. Det ryktas om en övergångssumma runt 200 miljoner kronor.

Islam Slimani, 31, forward - Monaco

Ryktas till: Manchester United, Tottenham

Kommentar: Algeriern har snittat över en poäng per match på lån i Monaco den här säsongen och han har de senaste dagarna placerats (av RMC Sport) i både Manchester United och Tottenham inför transferfönstrets stängning. Slimani tillhör Leicester.

Fernando Llorente, 34, forward - Napoli

Ryktas till: Paris Saint-Germain

Kommentar: Edinson Cavani ut, Fernando Llorente in? Ja, det skiftet sägs kunna bli verklighet. Le Parisien menar att PSG vill ersätta Cavani med en annan veteran.

Paco Alcacer, 26, forward - Borussia Dortmund

Ryktas till: Valencia, Villarreal, Newcastle

Kommentar: Erling Haalands flytt till Dortmund har gjort att Paco Alcacers aktier i den tyska klubben åkt på en smäll. AS hävdar att spanjoren vill lämna och han har kopplats ihop med lag som Valencia, Villarreal och Newcastle.

Krzysztof Piatek, 24, forward - Milan

Ryktas till: Tottenham, Roma, Chelsea, Atletico Madrid

Kommentar: Den polske forwarden har inte hittat rätt i Milan och sägs vara aktuell för en flytt. Serie A-klubben ska dock kräva omkring 30 miljoner euro (mer än 300 miljoner kronor), enligt Gazzetta dello Sport. Piatek har främst placerats i Tottenham de senaste dagarna.

Boubakary Soumare, 20, mittfältare - Lille

Ryktas till: Manchester United, Chelsea

Kommentar: Talangen har dragit till sig blickar från en mängd stora klubbar runt om i Europa. Sky Sports rapporterade för lite mer än en vecka sedan att Soumare väljer mellan Manchester United och Chelsea, och att ett beslut ser ut att fattas efter den 26 januari.

Alessandro Florenzi, 28, back - Roma

Ryktas till: Valencia

Kommentar: Roma-kaptenen sägs, enligt bland annat Sky Sport Italia, vara aktuell för en flytt till La Liga-klubben Valencia. Florenzi själv ska ha gett tummen upp för en affär, men klubbarna är inte överens om en deal.

Suso, 26, forward - Milan

Ryktas till: Sevilla

Kommentar: Enligt rapporter i italiensk media är Suso inte en del av Milans planer framöver och Cadena Cope har rapporterat att den förre Liverpool-spelaren är nära en flytt till La Liga-klubben Sevilla.

Dusan Tadic, 31, forward - Ajax

Ryktas till: Barcelona

Kommentar: En rad spanska medier uppger att Barcelonas tilltänkta affär rörande Valencias Rodrigo har spruckit. Enligt den italienska silly season-experten Gianluca di Marzio ser nu den katalanska storklubben på Ajax-stjärnan Dusan Tadic som ett alternativ istället.

Pablo Mari, 26, back - Flamengo

Ryktas till: Arsenal

Kommentar: Den spanske mittbacken har kopplats ihop med Arsenal under ett tag och enligt ESPN ser affären ut att gå i lås. Det ska röra sig om ett lån fram till sommaren och i avtalet ska det finnas en klausul som förpliktigar London-klubben att köpa loss Pablo Mari i nästa fönster.

Stephan El Shaarawy, 27, forward - Shanghai Shenhua

Ryktas till: Roma

Kommentar: Vänder El Shaarawy tillbaka till Roma efter bara ett halvår i Kina? Ja, så kan bli fallet enligt Sky Sport Italia. Serie A-klubben är ute efter en ersättare till Nicolo Zaniolo som skadat sig.

Robin Olsen, 30, målvakt - Cagliari (på lån från Roma)

Ryktas till: Parma

Kommentar: Svensken blev förpassad till Cagliaris bänk i helgen när tidigare förstemålvakten Alessio Cragno var tillbaka efter skada. I dagarna har italienska medier skrivit om att Olsen kan komma att lämna klubben han är utlånad till innan transferfönstret stänger. En möjlig ny klubbadress? Serie A-sjuan Parma, enligt tuttomercatoweb.com. En utlåning dit kan bli aktuell, skriver sajten. Parma har fått sin målvakt Luigi Sepe skadad.

