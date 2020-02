LISTA: Här är rekorden som Liverpool fortfarande kan slå

Liverpool åkte under söndagen på stryk mot Watford med 3-0 i Premier League. Därmed är nu lagets 18-matcher långa segersvit i ligan borta, precis som den 44 matcher långa förlustfria sviten i ligan sedan i början av januari i fjol. Samtidigt har Liverpool inte längre möjlighet att gå genom den här säsongen obesegrat i ligan.

Men det finns fortfarande rekord den engelska storklubben kan slå den här säsongen, rapporterar Sky Sports och listar de möjliga rekorden:

- Flest vinster (32 stycken, Manchester City, 2017/2018 och 2018/2019)

- Flest poäng (100 poäng, Manchester City, 2017/2018)

- Flest bortasegrar (16, Manchester City, 2017/2018)

- Flest hemmasegrar (18, Chelsea, 2005/2006, Manchester United, 2010/2011, Manchester City, 2011/2012 och 2018/2019)

- Störst vinstmarginal (19 poäng, Manchester City, 2017/2018)

Liverpool ser även, till råga på de här rekorden ovan som kan slås, ut att ta hem första ligatiteln på 30 år, vilket förstås är en vinst i sig.

Liverpool har just tio matcher kvar av säsongen och har hittills spelat in 79 poäng. Laget har hittills vunnit 26 matcher, varav 14 på hemmaplan och tolv på bortaplan och har även just nu 22 poäng ner till Manchester City på andraplats, som dock har en match färre spelad i ligaspelet.