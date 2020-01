LISTA: Premier Leagues 11 största utropstecken: "En av de största talangerna"

LONDON. Gabriel Martinelli, Dwight McNeil och Fikayo Tomori. Fotbollskanalens Joel Åberg listar sina största utropstecken under säsongen.

Är på sin plats att tidigt reservera sig för frågor om kriterierna. För att vara valbar måste spelaren vara född 1997 eller senare, vilket exempelvis gör att Leicesters succéback Caglar Söyüncü inte får vara med. Det innebär inte per automatik att en sådan som Trent Alexander-Arnold, född 1998, finns med. Han var med och vann CL ifjol, och sågs redan inför säsongen som en av världens främsta på sin position. Samma argument gör även att de sedan länge medialt upphaussade anfallspjäserna Tammy Abraham och Dominic Calvert-Lewin, som har spelat på en hög nivå i flera säsonger, inte ansetts vara “utropstecken”.

Det här en lista för unga spelare som tagit kliv man inte riktigt såg komma - för vissa inte på flera år, för andra inte alls. Det behöver inte heller alls finnas någon korrelation mellan hur laget har presterat och antalet spelare man har med på denna lista - i flera fall är det just dessa ungdomar som tagit plats i de seniora spelarnas misslyckanden.

Nu kör vi!

Gabriel Martinelli, 18, Arsenal

Det var inte många som redan denna säsong vågade hoppas alltför mycket från Martinelli. Det här var trots allt en färsk 18-åring från Brasilien, som hade varit och provtränat med såväl Barcelona som United utan att få förlängning. Prislappen på 65 miljoner innebar också att han inte ingick i samma exceptionella fack av offensiva brassetalanger som, exempelvis, Real Madrid har gjort som vana att betala hundratals miljoner för.

Men Martinelli har imponerat sedan dag ett. Hans rivighet, löpvillighet och förmåga att ta sig fram i straffområdet har varit avgörande - och under den senaste månaden har allt fler argumenterat att han bör gå före Lacazette när Aubameyang återvänder från sin avstängning. Tio mål och tre assist på 21 matcher imponerar. Tillsammans med Fábregas och Wilshere Arsenals största talanger senaste 15 åren.

Fikayo Tomori, 22, Chelsea

Kanada-födde Tomori hade faktiskt redan gjort dubbla säsonger i Championship, den senare framröstad som “Säsongens spelare” under Lampard i Derby, och bör nog således haft större förväntningar på sig. Istället snackades det mer om mittbackskollegorna Christensen och glade Zouma.

Men Tomori, med undantag den senaste månaden, har gjort startplatsen sin och stundtals varit en av ligans främsta på sin position. Snabb och smart, om än aningen slarvig i passningsspelet. Belönades med en landslagsuttagning under hösten och kommer sannolikt vara med och göra upp om en EM-plats till sommaren. 21 framträdanden hittills.

Todd Cantwell, 21, Norwich

Cantwell fick mest agera inhoppare och noterades för blott tre ligapoäng i det Norwich som gjorde hela 93 mål under fjolåret. Denna säsong är något helt annat. Cantwell har varit involverad i 8 av Norwich 24 mål, och hans blotta närvaro och förmåga att ta sig in i farliga positioner gör att man inte ska räkna bort Norwich.

21-åringen har visat att han höjer sig mot bra motstånd - och det kommer råda stor konkurrens om hans signatur i sommar. Har haft det aningen svårare senaste månaden. En framtida landslagsspelare.

Brandon Williams, 19, Manchester United

Den 19-årige engelsmannens framfart är först och främst en effekt av kollegornas genomgående svaga prestationer under säsongen. Men det tar å andra sidan inte ifrån det som Williams har presterat på slutet. Är följsam och besitter en fin inläggsfot, vilket hans sex målgivande passningar visar.

Imponerade i Uniteds dubbla matcher mot Traoré och Wolves. Har vårsäsongen på sig att visa att United gör rätt att fortsätta med honom istället för att köpa Chilwell från Leicester. Hyllades av Gary Neville för sin inställning och att han “faktiskt kan spela fotboll”, vilket Neville menade var en “bonus” i dagens United.. Given i Englands U20-landslag.

Dwight McNeil, 20, Burnley

Det är inte det lättaste att ta sig fram och få chansen i Dyches Burnley, som annars präglas av erfarna, tunga spelare. Men McNeil har tagit den långa vägen genom U18 och U21 och byggt vidare på fjolårsvårens framgångar. Har den här säsongen gjort 5 poäng på 24 framträdanden i PL.

Var briljant mot Chelsea på Stamford Bridge. Har en sällsynt förmåga att ta sig fram på vänsterkanten och hitta in till instormande medspelare. Dyche menar att han är en av Englands största talanger, och Ferdinand har sagt att United gjorde bort sig när man släppte honom för sex år sedan. Imponerade i flera inhopp med Englands U21 under hösten. Värderas redan till 200 miljoner av Transfermarkt.

Dean Henderson, 22, Sheffield United

Henderson är inte precis något nytt namn för Manchester United-fansen, som redan förra säsongen fick se sin talangfulle målvakt ta stora kliv i Championship. Det ropades således redan i somras om att behålla 22-åringen, men med facit i hand kan vi nog slå fast att hösten i PL gjort honom gott.

Har släppt in blott 20 mål på 23 PL-matcher. Stod för ett misstag mot Liverpool tidigare under hösten, men påverkades inte nämnvärt av det och har snarare spelat upp sig sedan dess. Med De Geas svajande form i åtanke, bör Henderson vara med i diskussionen om att vara förstamålvakt i United redan till nästa säsong. Sue Smith argumenterade så sent som i helgen i regionaltidningen Yorkshire Post att Henderson borde gå före Pickford i EM.

Bukayo Saka, 18, Arsenal

Det här var säsongen när 99-generationen Nketiah, Nelson och Willock skulle få sitt stora genombrott. Istället är det Saka, född 2001, som inför säsongen inte alls sågs vara redo för A-laget, som imponerat och fått mest speltid.

Inledde säsongen som vänsterytter men har tvingats spela överlappande vänsterback i Kolasinac och Tierney skadefrånvaro. Har löst situationen strålande och stod för en imponerande insats mot Chelsea. Noterats för 9 poäng på 25 matcher. Har spelat i samtliga engelska ungdomslandslag sedan 14 års ålder och det är nog bara en tidsfråga innan U21 knackar på dörren.

Aaron Connolly, 19, Brighton

Connolly-Parrott? Om allt vill sig för de unga talangerna ser det ut som att Irland sitter på ett av Europas mest intressanta anfallspar. 19-årige Connolly hade inför säsongen nästan enbart spelat reservlagsfotboll, men har i år fått stort förtroende av Potter och Hamberg i Brighton.

Visade med sina två mål mot Tottenham vilken höjd som finns där. Har visat sig mångsidig och kommer så småningom säkert ta en ordinarie tröja. Connolly, som är känd för sitt djupledsspel, har hyllats av Potter för hur han har utvecklat sitt spel med fötterna. Shearer menade att Connolly har alla möjligheter att bli en toppspelare.

Mason Mount, 21, Chelsea

Mount har alltid varit bäst i sin årgång. Alltid varit lite snabbare i tanken, alltid haft en lite bättre bollträff än lagkamraterna. Det har han visat i flera engelska ungdomslandslag, liksom i Eredivisie och ifjol i Derby. Ändå var vi nog många som förvånades över hur snabbt han blev en nyckelspelare i höstens Chelsea. Ofta var det just Mount som behövde bryta mönster för att man skulle få med sig tre poäng.

Inledde säsongen briljant och tog sig således in i Southgates landslag. Stod för sex poäng på de första tio ligamatcherna, men har sedan dess gjort blott två poäng. Kommer att spela en nyckelroll om Chelsea ska kvalificera sig för CL till nästa säsong.

Harvey Barnes, 22, Leicester

Tar sig med nöd och näppe in på denna lista, inte nödvändigtvis för att han inte förtjänar det utan snarare för att han faktiskt varit med längre än vad tror. Har i två på varandra efterföljande utlåningar gjort det riktigt bra i Championship - och har i år tagit sina prestationer till nästa nivå.

Lagkompisarna har fått de stora rubrikerna, men min uppfattning är att Barnes varit en av ligans absolut bästa kantspelare denna säsong. Kommer ofta förbi och hittar allt som oftast in till sina medspelare i boxen. 9 poäng på 22 matcher i PL imponerar. Snackas ofta om att Chilwell, Ndidi och Maddison är redo att ta nästa steg - frågan är om inte storklubbarna även kommer att rycka i 22-årige Barnes?

Mason Greenwood, 18, Manchester United

Greenwood var blott 17 när han avgjorde EL-mötet med Astana tidigare under hösten. Sedan dess har det gått spikrakt uppåt för en spelare som länge spåtts en lysande framtid. 10 mål och 4 assist på 30 framträdanden imponerar. Besitter en sällsynt klinisk avslutsfot och kommer få mer speltid i Rashfords frånvaro.

Kan spela såväl till höger som centralt i anfallet. Har fått stora hyllningar på senare tid, men Manchester United måste se till att han får tid att utvecklas i lugn och ro. Har alla möjligheter att lyckas.

(Ingen inbördes ordning).