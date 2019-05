LISTA: Spelarna som har över-/underpresterat i PL: "Syns hur betydelsefull Son är för Spurs"

Player Index är en databas som samlar in stora mängder av data kring spelarna. Denna data används sedan för att ge en sådan objektiv bedömning som möjligt när man jämför specifika positionerna var för sig. Längst ner i artikeln hittar du en faktaruta med beskrivning av de olika begreppens betydelser i listorna/graferna.

Målvakter



Petr Cechs upprättelse

Olas kommentar:

"Här tittar vi på hur många förväntade mål målvakterna i Premier League räddat respektive släppt in (med dessa värden får man ut "kvoten" - desto högre kvot desto bättre). Målvakter i sämre lag kommer såklart alltid få fler skott emot sig så därför är det just kvoten som är intressant. I detta fall att närma sig det nedre högra hörnet. Det är inte jättemånga målvakter som räddar mer xG än de släpper in men de allra bästa är Lloris och Allison. Vicente Guaita sticker också ut här och bidrar med det till att Crystal Palace gjort en habil säsong."

Hyllmans kommentar:

”Både väntad och oväntad grafik. Visar inte minst tydligt hur beroende målvakter blir av deras respektive lag, med exempelvis Asmir Begovic i Bournemouth och Martin Dubravka i Newcastle högt över linjen; och Vicente Guaita i Crystal Palace och Tom Heaton i Burnley klart under linjen. Uppseendeväckande är kanske också skillnaden mellan de båda lagen i titelstriden, Ederson i Man City och Alisson Becker i Liverpool. Just Alissons insats under säsongen har varit väldigt viktig för Liverpools framsteg. På samma tema fast omvänt har David De Gea i Man Utd synbarligen gått från outstanding till som väntat. Kul också med lite upprättelse för en rätt baktalad Petr Cech.”





Namn Klubb XG Save XG Conceded Kvot Petr Cech Arsenal 2,64 1,21 2,17 Vicente Guaita Crystal Palace 5,40 3,26 1,65 Alisson Becker Liverpool 6,95 4,37 1,59 Hugo Lloris Tottenham 13,03 8,59 1,51 Tom Heaton Burnley 7,05 5,29 1,33 Joe Hart Burnley 11,23 8,91 1,26 Neil Etheridge Cardiff City 18,42 16,92 1,08 Lukasz Fabianski West Ham 15,88 16,37 0,97 Rui Patricio Wolverhampton 10,49 10,85 0,96 David de Gea Manchester United 12,45 13,51 0,92

Backar

Virgil Van Dijk sticker inte ut - inga märkvärdiga siffror

Olas kommentar:

"Det kanske är tråkigt att fokusera på de som gått lite sämre men det går inte att ducka för det faktum att såväl Smalling som Sanchez och Mustafi haft negativ inverkan på sina lag. Så kritiken mot Mustafi har kanske inte varit helt obefogad.

(Det man eftersträvar är att ha en så hög positiv XG impact som möjligt - är siffran positiv betyder det att spelaren har en positiv inverkan på laget när han spelar och vice versa. XG impact består av spelarens XG/XGa (förväntade gjorda/insläppta mål) gentemot lagets totala XG/XGa.)

Hyllmans kommentar:

”Måste vara en lättnad för Skhodran Mustafi i Arsenal så klart att det faktiskt finns backar som presterat sämre än honom under säsongen, men det visar kanske även hur mycket påverkas av när man gör misstagen och vad de får för konkret effekt. Lite lustigt är kanske att Virgil Van Dijk i Liverpool som ju utsetts till årets spelare och allmänt sett anses som en av världens bästa backar åtminstone utifrån just den här statistiken inte framstår som så värst märkvärdig.”

Namn Klubb XG impact Duels 90 Davinson Sanchez Tottenham -0,17 9,2 Chris Smalling Manchester United -0,16 9,67 Shkodran Mustafi Arsenal -0,11 10,05 Michael Keane Everton -0,07 10,29 Willy Boly Wolverhampton -0,03 10,22 Virgil van Dijk Liverpool -0,02 9,38 Sean Morrison Cardiff City 0 11,66 Ben Mee Burnley 0 9,87 Sol Bamba Cardiff City 0,03 10,91 Ricardo Pereira Leicester 0,03 9,68

Mittfältare

David Silva i en egen dimension

Olas kommentar:

"Ingen slår fler öppnande passningar i Premier League än David Silva. Hazard och Eriksen har fler direkta assists men Silva spelar ändå i en egen division. Detta är såklart en av anledningarna till att han ligger så högt i vårt Player Index som han gör. (Desto högre värde på "Keypasses" desto fler gjorda passningar som leder till målchanser.) "

Hyllmans kommentar:

”David Silva är som vi vet en fantastisk mittfältare, kreatör och spelfördelare, även nu när han börjar komma upp i åren en aning. Man Citys väldiga farlighet illustreras däremot även av att de har hela fyra spelare i framskjutna positioner i den här grafiken; David Silva, Leroy Sané, Raheem Sterling och Bernardo Silva. Vi ser också en stor skillnad mot Liverpool där det verkar vara de båda ytterbackarna Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold som är de mest kreativa, en kanske lite talande skillnad. Ryan Fraser i Bournemouth är annars ett helt fantastiskt case, och kanske inte så märkligt att bland andra Arsenal och Tottenham sägs titta på honom.”





Namn Klubb Assist 90 Keypasses 90 David Silva Manchester City 0,29 1,14 Ryan Fraser Bournemouth 0,37 0,73 Bernardo Silva Manchester City 0,24 0,67 Christian Eriksen Tottenham 0,39 0,61 James Maddison Leicester 0,22 0,58 Mohammed Salah Liverpool 0,27 0,58 Eden Hazard Chelsea 0,42 0,51 Willian Chelsea 0,24 0,44 Matt Richie Newcastle United 0,19 0,41 Raheem Sterling Manchester City 0,38 0,34

Anfallare

Heung-Min Sons överprestation

Olas kommentar:

"Förväntade mål/match (XG) i förhållande till mål/match (Goal 90) ger en bra bild av hur pass bra en anfallare är på att omsätta målchanser till mål. Här fick jag själv en del kritik när jag tidigt under säsongen i Fotbollslabbet pekade ut Agüero som en, i år, medelmåttig anfallare. Det har jag fått äta up - även om man nu då faktiskt inte överpresterar likt Messi. Spelare som i stället sticker ut här är Son på 12 mål från 6.6 xG.

Hyllmans kommentar:

”Ju fler chanser en anfallare får desto svårare blir det förmodligen att ”överprestera”, alltså är det på sitt sätt ändå rätt imponerande av Sergio Aguero att med så många chanser fortfarande ligga rätt exakt på linjen. Agueros storhet ligger kanske inte enbart i att göra många mål utan att göra viktiga mål, men grafiken visar ju onekligen också på hur bra han faktiskt är. Pierre-Emerick Aubameyang i Arsenal presterar bra även han under sin första hela säsong, men det är han heller inte ensam om. Heung-Min Son i Tottenham har haft en lysande säsong och hans överprestation i antal mål visar på hans betydelse för Tottenham under en för dem svår säsong.”