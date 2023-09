LISTA: Tio deadline day-övergångar som aldrig blev av

Patson Daka. Från Leicester City till Bournemouth.

Leicester Citys zambiske landslagsanfallare var på väg till Bournemouth sent under deadline day, efter att en flytt till AC Milan spruckit tidigare under dagen. I slutändan hann inte Bournemouth slutföra övergången i tid och Daka stannar i Leicester.

Tosin Adarabioyo. Från Fulham till Monaco.

Fulhams spelskicklige mittback Tosin Adarabioyo var på gång till Monaco tidigare under transferfönstret innan förhandlingarna strandade. Sent framåt deadline day återupptogs förhandlingarna men återigen lyckades inte parterna enas om en övergång. Adarabioyo blev således kvar i Fulham.

Mason Greenwood. Från Manchester United till Lazio.

Skandalspelaren Mason Greenwood rapporterades tidigt under deadline day vara högaktuell för fjolårets ligatvå i Serie A, Lazio. Det italienska transferfönstret stänger dock 19:00 jämfört med Englands, som stänger vid 24:00, och enligt Lazios klubbpresident skrev Manchester United inte på alla papper i tid för den italienska deadlinen. Istället hamnade Greenwood i spanska Getafe.

João Palhinha. Fulham till Bayern München.

Palhinhas var en av de mest bisarra övergångarna som sprack under deadline day. Portugisen fick grönt ljus från Fulham att flyga till München på förmiddagen under deadline day, och han hann fram för att genomgå läkarundersökning och ta bilder i Bayern-tröjan. Men då Fulham inte lyckades lösa en ersättare så drog man sig ur affären och Palhinha fick resa tillbaka till London.

Hugo Ekitiké. Från Paris Saint-Germain till Eintracht Frankfurt.

PSG var länge på jakt efter Frankfurt-forwarden Randal Kolo Muani och kom överens med den tyska klubben om en övergångssumma, samt att Hugo Ekitiké skulle gå i andra riktningen. Frankfurt, i sin tur, lyckades dock aldrig komma överens med Ekitiké, som föredrog en flytt till Premier League. Detta var nära att fälla hela Kolo Muani-affären men PSG lyckades till slut ro den i hamn genom att betala en högre övergångssumma.

Connor Gallagher. Från Chelsea till Tottenham.

Tottenham försökte sig på att värva Londonrivalen Chelseas mittfältare Conor Gallagher under deadline day. Klubbarna förde förhandlingar men det föll till slut på att man hade vitt skilda värderingar av spelaren. Chelsea ville ha 50 miljoner pund medan Tottenham högst ville erbjuda 35 miljoner pund.

Trevoh Chalobah. Från Chelsea till Bayern München.

Den tyska mästaren Bayern München var länge ute efter Chelseas mittback Trevoh Chalobah. Förhandlingarna levde hela vägen in i det sista på deadline day, men till slut föll affären på att Chelsea endast kunde tänka sig att sälja medan Bayern ville låna mittbacken.

Rafa Mir. Från Sevilla till Milan.

Då Milans försök att värva Portos målspruta Mehdi Taremi föll sent kvällen innan deadline day var man ute efter en plan b under själva deadline day. De rödsvarta försökte först på Leicester Citys Patson Daka men hade inte tid för att slutföra övergången. Därför försökte man sedan värva Sevillas reslige anfallare Rafa Mir. Klubbarna förde intensiva förhandlingar men det hela föll på att Sevilla inte lyckades hitta någon ersättare till Mir. Slutligen blev det Luka Jovic från Fiorentina för Milan.

Isak Hien. Från Hellas Verona till Atalanta.

Atalantas jakt på den svenske landslagsbacken Isak Hien var en av de mest utdragna transfersagorna denna sommar. Redan under våren ryktades det om intresse och under sommarens fönster agerade Bergamoklubben. Man la ett bud dagen innan deadline day på tolv miljoner euro som blev nekat, och på deadline day höjde man budet till 15 miljoner euro där 12 miljoner var garanterat och tre miljoner kunde tillkomma i prestationsbaserade bonusar. Hellas Verona ville dock ha 15 miljoner euro plus bonusar och det var inte Atalanta villigt att slanta upp. Därmed blev Hien kvar i Verona.

Ian Maatsen. Från Chelsea till Burnley.

Chelsea-talangen Ian Maatsen gjorde succé i Vincent Kompanys Burnley i Championship i fjol. Västerbacken, som även kan spela vänsterytter, noterades för fyra mål och sex assist på 39 framträdanden när Burnley vann serien. Under deadline day försökte Burnley värva tillbaka nederländaren på permanent basis genom ett bud på 31,5 miljoner pund (lån med köptvång), som dessutom blev accepterat. Men spelaren valde att nobba chansen att återvända till Turf Moor för att slåss om en plats i Chelsea.