LISTA: Tio hetaste övergångarna på Deadline Day

LÄS OCKSÅ: Vinterfönstrets tio dyraste övergångar i Europa.

Rolando Mandragora, Torino

Kommentar: Mittfältaren tog en chansning, som många gjort innan honom och som ännu fler kommer att göra i framtiden, men det ville sig inte i Juventus. Nu väntar en utlåning på 18 månader till Torino, som har en obligation att göra övergången permanent. Har fått begränsat med speltid under hösten, men 23-åringen har tidigare visat sig besitta en jämn, hög nivå. Debuterade i Italiens landslag redan 2018.

Joe Willock, Newcastle

ANNONS Kommentar: Har haft svårt att följa upp fjolårets fina form, då mittfältaren noterades för 44 framträdanden för Arsenal. Engelsmannen lånas nu ut till Newcastle under våren. Kommer bidra med mångsidighet, hög fart med bollen och avslut från distans. Kan visserligen vara värt att fråga sig vad man tänker sig att 21-årige Willock och, även, Ainsley Maitland-Niles, som lånas ut till WBA, kommer att lära sig av fotbollen under Steve Bruce och Sam Allardyce. Trots det känns kontinuerlig speltid viktigast. Verkar inte finnas någon köpoption.

Paulos Abraham, Groningen

Kommentar: Efter ihärdiga spekulationer, stod det alltså klart på fönstrets sista dag att Abraham lämnar AIK. Det blev tre mål och fyra assist i debutsäsongen, och klubbens transfernetto landar på 10-20 miljoner, enligt AIK. Det blir alltså Groningen och Eredivisie för 18-åringen. Det rör sig först om en utlåning för att sedan bli permanent i sommar. Abraham, som gjorde två mål i U21-landslagets vinst mot Armenien i höstas, har kritat på ett femårskontrakt.

Det blev också klart att Erion Sadiku lämnar Varbergs Bois. Den 19-årige mittfältaren, som noterades för 24 matcher i allsvenskan, går till Genoa. Han är först och främst tänkt att spela i klubbens Primavera-lag. Samtidigt tar Besard Sabovic, 23, med ett förflutet i Djurgården, steget över till den turkiska högstaligan och Kayserispor.

Olivier Ntcham, Marseille

Kommentar: Den talangfulle fransmannen tillbringade flera år i Manchester Citys akademi innan flyttlasset gick vidare till Celtic 3,5 år sedan. I Skottland har han imponerat stort, noterats för en jämn poängskörd, och har ryktats vara redo att ta nästa steg. Nu lånas 24-åringen ut till krisande Marseille, som har en köpoption inbakad i låneavtalet. Kändes nödvändigt då Morgan Sanson lämnat. Gjort 18 matcher för U21-landslaget.

Takumi Minamino, Southampton

Kommentar: Anlände till Anfield för nästan exakt ett år sedan. Det det var en lågriskaffär med förhoppningen att 26-åringen skulle kunna agera komplement och vikarie på mittfältet och i anfallet. Den tuffa konkurrensen gör att det känns hårt att säga att det inte alls har fungerat, men efter blott 286 ligaminuter trots stora skadeproblem känner Liverpool sig nödgat att låna ut honom. Kommer till ett kompetent lag och är garanterad mer speltid. Kan ge Southampton energi att kämpa sig tillbaka i kampen om Europaplatserna. Jürgen Klopp uppges ha nobbat en köpoption.

Joshua Zirkzee, Parma

Kommentar: Anfallaren tog steget över från Feyenoord till Bayern Münchens akademi för 3,5 år sedan, men har fått känna på hur svårt det är att få chansen och slå sig in i Bundesliga-jätten. Men nu går han på lån till Serie A för att få mer speltid. Det är Parma som lånat in 19-åringen under resten av säsongen. Enligt Fabrizio Romano finns en köpoption på runt 150 miljoner kronor inbakad i låneavtalet.

Jean-Clair Todibo, Nice

Kommentar: Efter blott tio matcher i Ligue 1 som 19-åring tog Todibo steget över till Barcelona för två år sedan. Det visade sig vara en nivå för högt för mittbacken, som lånats ut med blandade resultat till Schalke och Benfica. Denna höst har speltiden varit minst sagt begränsad för 21-åringen. Nu får han istället chansen att visa upp sig i Nice. Viktigt för Ligue 1-klubben att stärka upp försvaret - sedan tidigare har även William Saliba lånats in. Nice har möjligheten att köpa loss Todibo för för runt 85 miljoner kronor.

Bryan Reynolds, AS Roma

ANNONS Kommentar: Det känns alltid intressant med värvningar från MLS. Det spekulerades länge att Juventus låg närmast en övergång, men det blir alltså Roma för högerbacken. Trots sin ringa ålder, 19 år, har han redan noterats för 27 framträdanden i ligaspelet. Har gjort flera ungdomslandskamper för USA, och går sannolikt mot seniordebut under det kommande året. Enligt diverse källor rör det sig om en inlåning med en köpobligation för Reynolds.

Ozan Kabak, Liverpool

Kommentar: Efter många om och skadeförföljda men beslutade sig Liverpool först på fönstrets sista dag, och med vetskapen att Joel Matip missar resten av säsongen, att förstärka mittlåset. Först stod det klart att Ben Davies, 25, köps in på ett flerårskontrakt från Preston. Det måste ha varit en surrealistisk upplevelse för mittbacken, som vid 25 års ålder lämnar en stillsam tillvaro i Championships mittenskikt för generöst med speltid i Liverpool. Sedan bekräftade Liverpool en mer namnstark värvning. Det rör sig om talangfulle Kabak, 20, som lånas in med en köpoption på runt 200 miljoner kronor. Tog stora steg i sin utveckling under fjolåret, men har likt Schalke överlag haft en svårare säsong i år. Det känns som två sunda investeringar.

Sami Khedira, Hertha Berlin

Kommentar: Det spekulerades länge att världsmästaren Khedira kunde vara på väg till Premier League och Everton. Men så blir det alltså inte. Mittfältaren, som har hunnit med att bli 33 år och fått se sin speltid successivt minska, lämnar alltså Juventus på fri transfer. Istället väntar ett korttidskontrakt med Hertha Berlin.

