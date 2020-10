Liverpool bekräftar - van Dijk tvingas till operation

Liverpool-backen Virgil van Dijk, 29, åkte under lördagen på en tuff tackling av Evertons målvakt Jordan Pickford och tvingades till ett tidigt byte i derbymatchen i Premier League. Därefter har det kommit rapporter om att van Dijk har dragit på sig en korsbandsskada, och nu bekräftar Liverpool att backen är allvarligt skadad.

Liverpool meddelar, via klubbens hemsida, att van Dijk tvingas genomföra en knäoperation, vilket innebär att spelaren blir borta en längre tid framöver.

Liverpool ger vidare inget besked om hur länge backen kan bli borta från spel. Enligt BBC-journalisten Melissa Reddy utesluter inte Liverpool att spelaren kan komma till spel någon gång under den här säsongen.

Van Dijk anslöt vintern 2018 till Liverpool från Southampton och har sedan dess varit en av lagets viktigaste spelare. Nederländaren har bland annat varit med och lett laget till en Champions League-titel och en Premier League-titel. Den här säsongen är backen noterad för ett mål på åtta framträdanden.

Liverpool har tio poäng efter fem spelade matcher och är trea i Premier League. Härnäst ställs laget på onsdag mot Ajax borta i Champions League.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪