Liverpool bekräftar - Henderson har opererat sig

Liverpool har under den här säsongen haft stora problem i backlinjen med Virgil van Dijk, Joe Gomez och Joel Matip på skadelistan. I helgen blev även lagkaptenen Jordan Henderson, 30, utbytt skadad mot Everton, och nu bekräftar Liverpool att spelaren blir borta länge.

Den engelska klubben skriver, på sin hemsida, att Henderson har opererat sig för ljumskproblem och att spelaren är helt utesluten fram till efter det kommande landslagsuppehållet, som sträcker sig fram till mars månads slut. Liverpool vill vidare inte ge ett specifikt datum för när Henderson kan göra comeback.

I går, onsdag, uppgav engelska tidningen Daily Mail att spelaren kan missa resten av säsongen, då han riskerar att bli borta i tolv veckor.

Henderson är den här säsongen noterad för ett mål och en assist på 28 framträdanden. Liverpool har det samtidigt just nu tufft i Premier League, då laget har åkt på fyra raka förluster och är placerat på sjätte plats i ligaspelet.

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton.