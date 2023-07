Liverpool bekräftar - Henderson säljs till Al-Ettifaq

Jordan Henderson bekräftade redan under gårdagen att han skulle lämna Liverpool, bilder läckte även ut när han var i träning med sin nya klubb.

Under torsdagen bekräftar Liverpool att Jordan Henderson lämnar klubben efter tolv år. Han är klar för Al-Ettifaq i Saudiarabien, ett val som har kritiserats.

- Det är ny utmaning som väntar och jag kan inte vänta med att sätta igång, säger Jordan Henderson i en kommentar i Al-Ettifaqs pressmeddelande.

Enligt transfer-experten Fabrizio Romano så landar övergångssumman på 12 miljoner pund, motsvarande 160 miljoner kronor plus bonusar.

Liverpool byter därmed lagkapten för första gången sedan 2015 då Jordan Henderson tog över efter Steven Gerrard. Klubben har inte meddelat vem som tar över som lagkapten.

We can confirm @JHenderson has completed a transfer to Al-Ettifaq.



As his Anfield chapter now comes to a close, everyone at the club wishes to place on record their thanks and gratitude for everything Jordan did for us during his 12 years as a Red 👏