Liverpool byter tröjleverantör - rapporteras ha fått lukrativ deal

Liverpool gick på tisdagens morgon ut med att man nu ingått ett avtal med Nike som ny leverantör av skor och matchtröjor. Liverpool skiftar till det amerikanska bolaget med start 1 juni 2020 och byts New Balance ut.

Enligt tidigare rapporter från bland annat ansedda The Athletic och tidningen The Times är Liverpool från och med nästa säsong garanterat en summa om 30 miljoner pund (370 miljoner kronor) per år, vilket jämfört med bland annat Manchester United är en i sammanhanget låg siffra. Men ett lukrativt bonussystem, bland annat rapporteras man få 20 procent på nettoförsäljningen av alla souvenirer och fyra miljoner pund vid seger i Champions League, gör att Liverpool på en säsong snarare lär hamna på runt 60-75 miljoner pund per säsong enligt The Athletic, vilket i så fall med råge skulle ge mer pengar än det avtal med New Balance (värt 40 miljoner pund om året) som är på väg att löpa ut. Ville det sig väl kan det också bli det bästa avtalet i Premier League.

Manchester United skrev under 2014 på ett rekordavtal med Adidas som är värt 75 miljoner pund per säsong. Mest från en materialtillverkare får Barcelona och Real Madrid.