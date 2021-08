Liverpool fördömer homofobisk ramsa: "Kränkande och opassande"

Liverpool inledde den nya Premier League-säsongen på bästa möjliga sätt med en 3-0-seger borta mot Norwich under lördagskvällen.

Mindre glädjande var att åskådare från Liverpools bortasektion skrek en homofobisk ramsa i riktning mot Norwich-mittfältaren Billy Gilmour, på lån från Chelsea. Det rapporterar brittiska medier, däribland The Guardian, under lördagskvällen.

Ramsan, som kallas för "rent boy", har riktats mot Chelsea i flera år, enligt organisationen Kick It Out som arbetar med att motverka diskriminering. Efter matchen gick Liverpool ut i sociala medier och fördömde ramsan.

"Ramsan är kränkande och opassande - ett meddelande vi upprepade gånger har kommunicerat. Vi uppmanar supportrar att komma ihåg de inkluderande värdena hos klubben och avstå från att sjunga ramsan i framtiden", skriver klubben på Twitter.

The chant is offensive and inappropriate - a message we have repeatedly communicated alongside Kop Outs.



We urge supporters to remember the inclusive values of the club and to refrain from using it in the future. https://t.co/67Q5SKoa88