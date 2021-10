Liverpool förnedrade United på Old Trafford - Salah hattrickskytt i krossen

Stort rivalmöte mellan Manchester United och Liverpool på Old Trafford.

Då fanns Victor Nilsson Lindelöf med från start för hemmalaget United, medan Jürgen Klopp väljer att bänka anfallstjärnan Sadio Mané för Diogo Jota och Joël Matip för Ibrahima Konaté.

Redan efter tre minuter fick United-stjärnan Bruno Fernandes ett jätteläge att göra 1-0 för hemmalaget. På passning av Mason Greenwood fick Fernandes skottläge från nära avstånd i Liverpools straffområde - men Fernandes sköt högt över.

Istället skulle Liverpool slå till bara minuten senare. Mohamed Salah hittade fram till Naby Keita som blev friställd med David De Gea i United-målet. Mittfältaren gjorde inga misstag utan placerade säkert in 1-0 till gästerna.

Kort därefter var Liverpool nära på att utöka. Roberto Firmino fick ett toppenläge i Uniteds straffområde, men De Gea stod för en imponerande räddning och höll bollen borta från 2-0.

Men 2-0 skulle komma strax efter. Efter 14 minuter hittade Trent Alexander-Arnold fram till Diogo Jota framför öppet mål, som enkelt kunde stöta in 2-0 till Liverpool. En mardrömsstart för United var ett faktum.

Det skulle bli mer, dock. I den 38:e minuten gav Keita tillbaka och assisterade Salah, då egyptierna stött in 3-0 från nära håll. Och på tilläggstid till den första halvleken gjorde Salah sitt andra mål i matchen och satte 4-0. Det var en total överkörning från Liverpool under den första halvleken på Old Trafford.

I början kom även ett femte mål från Liverpool, där Salah fullbordade sitt hattrick. Något som innebär att han är den första spelaren någonsin att göra ett Premier League-hattrick på Old Trafford, enligt statistiktjänsten Gracenote.

En kort stund senare hittade Cristiano Ronaldo rätt, med ett skott som han skruvade in vid bortre, men det dömdes bort för offside och United var fortsatt mållösa.

Sedan skulle United även bli en man mindre på planen. Med en timme spelat kastade sig Paul Pogba, som bytts in i halvtid, med dobbarna före i en duell med Naby Keita. Fransmannen fick syna det röda kortet och Keita fick bäras ut på bår. In i hans ställe kom Alex Oxlade-Chamberlain.

Men matchen skulle inte bjuda på några fler mål, Liverpool vann med hela 5-0 (!) i rivalmötet på Old Trafford. Ett resultat som inte gick hem väl hos hemmasupportrarna eller hos de lokala journalisterna. Samuel Luckhurst från Manchester Evening News gav United-tränaren Ole Gunnar Solskjær en rejäl avhyvlning på Twitter.

"Solskjær måste gå, men han ska inte vara den enda som gör det. Hans tränarstab är inte tillräcklig och varför är Ed Woodward fortfarande i klubben? Mer än åtta år av misslyckanden, besvikelse och han är knappt på matcherna nuförtiden. Han får inte ha råd med ett till misstag", skriver Lockhurst på sitt Twitterkonto.

Solskjær fick även motstå hån av Liverpool-supportrarna som under matchen sjöng "Ole's at the wheel" som ett hån mot att Solskjær är ansvarig för resultatet, enligt Luckhurst.

United-tränaren själv, han ser inte att det är dags för honom och klubben att gå skilda vägar.

- Jag har kommit för långt och vi som lag har kommit för långt för att ge upp nu. Vi är på botten nu och kan inte må sämre än vi gör just nu, säger Solskjær till BBC Sport och fortsätter:

- Vi har många stora matcher framför oss, så vi har inte tid att deppa nu. Vi måste ta oss samman.

I och med segern hakar Liverpool på i tabelltoppen och placerar sig på andraplats med 21 poäng på nio matcher, en poäng bakom Chelsea på förstaplats och en poäng framför Manchester City på tredjeplats. Untied, i sin tur, placerar sig på sjundeplats med 14 poäng på nio matcher.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes, Rashford - Ronaldo.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Keita - Salah, Firmino, Jota.

Solskjaer has to go but can't be the only one. His coaching staff aren't up to it and why is Ed Woodward still serving out his notice? More than eight years of failure betrayed the fans and he is hardly ever at a game these days. He can't be allowed to make another mistake. #mufc