Liverpool hakar på City - "derbyspecialist" målskytt i seger

Efter Manchester Citys 5-1-seger mot Watford under lördagen var Liverpool pressat att vinna söndagens hemmaderby mot ett nedflyttningshotat Everton för att fortsätta hålla jämna steg i Premier Leagues titelstrid.

Everton-managern Frank Lampard gjorde två förändringar jämfört med 1-1-matchen mot Leicester, precis som Liverpools manager Jürgen Klopp bytte två spelare från 4-0-segern mot Manchester United.

I den 25:e minuten ropade Everton efter straff när Anthony Gordon föll till marken i offensivt straffområde. Gordon fick i stället syna det gula kortet på grund av filmning, varpå heta känslor bröt ut mellan de båda lagen.

Trots ett stort spelövertag i första halvlek lyckades Liverpool inte spräcka nollan. Det var därför spridda burop på Anfield när lagen gick ut till halvtidsvila.

Kort efter paus ropade Gordon efter straff ännu en gång när han fick en lätt knuff av Joel Matip. Då valde domarteamet att låta spelet fortsätta utan åtgärd - och några minuter senare tog Liverpool ledningen.

Med dryga timmen spelad höll sig Andy Robertson framme i straffområdet och nickade in 1-0 på ett inlägg från Mohamed Salah. I förarbetet till målet var även nyss inbytte Divock Origi inblandad.

I slutminuterna följde Origi upp med att själv nicka in 2-0 efter en cykelspark från inhopparen Luis Diaz. Det var Origis sjätte Liverpool-mål mot Everton, vilket är dubbelt så många mål som han gjort mot något annat lag i Liverpool-tröjan.

- Det är en trevlig notering. Jag tänker bara på att spela fotboll, men det var en tuff match och vi behövde det (målet), säger Origi till Sky Sports.

Tack vare segern går Liverpool upp på 79 poäng, en poäng bakom Manchester City i toppen av tabellen. Everton ligger under strecket med två poäng upp till Burnley på säker mark och riskerar att åka ur den engelska högstaligan för första gången sedan 1951.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Keita - Salah, Mané, Jota.

Everton: Pickford - Coleman, Holgate, Godfrey, Mykolenko - Doucouré, Allan, Iwobi - Gordon, Richarlison, Gray.

