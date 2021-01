Sedan början av 1960-talet har "You'll Never Walk Alone" sjungits på Anfields läktare i Liverpool efter att gruppen Gerry and the Pacemakers skapat en populär cover av låten. Nu har Gerry Marsden, sångare i gruppen, avlidit.

Gerry Marsden föddes i Liverpool 1942 och blev 78 år gammal.

"You'll Never Walk Alone" sjungs utöver Liverpool av många andra klubbars fans världen över, bland annat Celtic, Borussia Dortmund, Mainz, Feyenoord och FC Tokyo.