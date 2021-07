Liverpool-legendaren slår tillbaka mot Wijnaldum: "Han ville ha mer pengar"

Under lördagen öppnade Georginio Wijnaldum upp om varför han lämnade Liverpool som Bosman efter fem år i klubben, då han i sommar skrev på för Paris Saint-Germain. Den nederländske mittfältsstjärnan beskrev bland annat att han inte kände sig uppskattad och älskad från klubbens ledning, samt att han upplevt sig vara en hackkyckling från delar av klubben supporterskara.

- Supportrarna på arenan och på sociala medier var två helt olika saker. De på arenan kan jag inte säga ett ont ord om. De stödde mig alltid. På sociala medier, om vi förlorade, visste jag att jag skulle bli beskylld. Det fanns ett ögonblick där jag tänkte "Wow, om de här människorna bara visste vad jag gör för att hålla mig frisk och för att kunna spela varje match". Jag spelade inte alltid bra, men efter matchen kunde jag i alla fall titta mig själv i spegeln och säga att jag gav allt.

Nu slår Liverpool-legendaren Jamie Carragher tillbaka mot Wijnaldum.

"Jag älskar Gini (Wijnaldum) men det här är inte rätt. Sociala medier är en cirkus och alla klubbar har clowner", skriver Carragher på Twitter och fortsätter:

"Slå av dina notifikationer och om det fortfarande stör dig så mycket – radera appen! Han ville ha mer pengar, klubben sa nej. Sådan är fotbollen!".

Wijnaldum gjorde 237 matcher i Liverpooltröjan, stod för 22 mål och 16 assist, och vann fyra titlar inklusive Premier League och Champions League.

I love Gini but this is not right, social media is a circus & every club has clowns. Turn off your notifications & if it’s bothering you that much delete the app! He wanted more money the club said no, that’s football! https://t.co/NNmiyFXYBY