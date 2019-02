Liverpool-löftet inför återkomsten på Old Trafford: "Ska aldrig hända igen"

Trent Alexander-Arnold hade senast en tuff match på Old Trafford. Det var en vändpunkt i Liverpool-backens karriär. - Jag behövde använda det som motivation för att se till att det aldrig ska hända igen, säger han enligt The Guardian.

Liverpools högerback Trent Alexander-Arnold lär i eftermiddag åter spela från start mot Manchester United på Old Trafford. Senast det begav sig på arenan var i mars i fjol, en tuff match för engelsmannen med två insläppta mål signerade Marcus Rashford efter 24 minuter, båda från hans kant.

- Jag använder fortfarande den matchen som en lärdom. Det bästa jag kan göra är att se tillbaka på de tuffaste matcherna jag haft och se vad jag inte gjorde bra och hade kunnat göra bättre, säger backen enligt engelska tidningen The Guardian.

- Manchester United-matchen var definitivt en av de (tuffaste matcherna han haft), men i stället för att låta den trycka ner mig och få mig att tänka på om jag är tillräckligt bra för den här nivån, så använde jag den som en lärdom för att utvecklas. Jag behövde använda det som motivation för att se till att det aldrig ska hända igen och att jag ska vara bättre än vad jag visade den dagen, fortsätter han.

Alexander-Arnold lyfte åter efter den tuffa matchen på Old Trafford och har, precis som under stora delar av förra säsongen, den här säsongen haft en ordinarie startplats. Nu ställs han åter mot Marcus Rashford och United på Old Trafford och väljer att hylla landsmannen inför stormatchen.

- Han (Marcus Rashford) är en fantastisk spelare med otroligt mycket potential. Om han inte är en världsklasspelare nu, så tror jag definitivt att han kan bli det. Jag tror att han kommer att bli en speciell spelare. Han säger att han har en del att lära och utveckla, men han visar tecken på att han jobbar hårt och utvecklas under den nya tränaren. Jag är säker på att han kommer att fortsätta vara i bra form och vara en tuff motståndare för alla.

Liverpool är tvåa i ligatabellen och har vid seger i eftermiddag chans att passera Manchester City i Premier League.