Liverpool med högst agentnota - över en halv miljard

Det fortsätter att flöda pengar till agenter inom fotbollsvärlden. I England betalade Liverpool det senaste året störst nota. 43,8 miljoner pund, motsvarande 535 miljoner svenska kronor, enligt The Guardian.

Pengarna som betalades ut till agenter i Premier League under de senaste tolv månaderna ökade jämfört med samma period förre året. Enligt The Guardian landade notan, under perioden februari 2018 till januari 2019, på totalt 260,6 miljoner pund vilket motsvarar nära 3,2 miljarder svenska kronor. Året innan var samma summa 211 miljoner pund.

Den klubben som enskilt betalade mest pengar till förmedlare var Liverpool. Enligt tidningen betalade Liverpool ut 43,8 miljoner pund, motsvarande runt 535 miljoner svenska kronor. Det var över 200 miljoner kronor mer än klubben näst på listan.

Liverpool har under det senaste året gjort flera påkostade värvningar, däribland Alisson, Naby Keïta, Fabinho och Xherdan Shaqiri.