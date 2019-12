Liverpool uppges överklaga FA:s beslut - vill spela med "VM-märke" på tröjan

Liverpool vann klubblags-VM, men enligt The Athletic får klubben inte bära ett märke som förkunnar detta på sina tröjor i Premier League. Enligt sajten överklagar Liverpool nu FA:s policy kring detta.

Liverpool vann Champions League och var därför Europas representant i klubblags-VM i Qatar. I finalen mot Flamengo blev det seger efter en tajt match, och Premier League-serieledaren kan nu mer titulera sig världsmästare för klubblag.

Det engelska fotbollsförbundet, FA, har en policy som säger att man inte får ha "utomstående attiraljer" på sin tröja under ligaspelet. Ett märke som förkunnar att Liverpool är mästare i klubblags-VM räknas som ett sådant, enligt The Athletic. Sajten skriver att klubben nu har valt att överklaga FA:s policy, för att man vill bära just ett sådant märke på tröjan.

Real Madrid vann klubblags-VM förra året och har burit ett sådant märke på sina tröjor. Om Liverpools överklagan inte går igenom så får man bara bära märket i Champions League och eventuellt inhemska cuper.