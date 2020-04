Liverpools besked - Alisson tillbaka från skadan

Liverpools Alisson Becker har gäckats av skadeproblem under säsongen, och under de sista matcherna som spelades innan coronaviruset stoppade all fotboll saknades den brasilianske landslagsmålvakten med en höftskada.

Men nu avslöjar Liverpool att Alisson är tillbaka från skadan.

- Han har skickat videor när han hoppar och gör övningar. Självklart jobbade vi honom tills det blev karantän och han var i princip helt redo för spel, säger Liverpools målvaktstränare John Achterberg till klubbens hemsida, och fortsätter:

- Nu handlar det för honom att hålla det uppe hemma, precis som de andra målvakterna. De får sina program från vår fitnessavdelning så de kommer jobba på för att hålla sig i så bra form de kan, som de andra spelarna.

Ännu är det oklart när Liverpool kan komma att spela match igen på grund av coronasituationen.