Liverpools besked - sportchefen lämnar

Liverpool meddelade under onsdagen att sportchefen Michael Edwards, 42, lämnar klubben efter säsongens slut. Avtalet går ut efter säsongen och då vill 42-åringen gå vidare i sin karriär. I stället kommer Julian Ward, för närvarande assisterande sportchef i Liverpool, att befordras till rollen som sportchef efter Edwards avgång.

Edwards kom till Liverpool under 2011 som analyschef och blev i november 2016 sportchef i klubben. Under senaste åren har han hyllats som hjärnan bakom flera av den engelska storklubbens värvningar och beskrivs som en "transferguru". Liverpool beskriver även Edwards som helt avgörande, ihop med den tyske tränaren Jürgen Klopp, för lagets framgångar på planen senaste åren.

"Jag har alltid planerat att begränsa min tid i klubben till max tio år. Jag har älskat att arbeta här, men jag tror mycket på förändring. Jag tror att det är bra för individen och, i arbetsmiljön, bra för arbetsgivaren också. Under min tid här har vi förändrat så många saker (förhoppningsvis till det bättre) men någon ny ger ett annat perspektiv, nya idéer och kan förhoppningsvis bygga (eller ändra) på de saker som har satts på plats tidigare", skriver Edwards i ett öppet brev på Liverpools hemsida.

Den engelska tidningen Daily Mirror listade nyligen några av Edwards bästa affärer för Liverpool. Tidningen rankar Philippe Coutinho som den bästa affären, då han kom för en rimlig summa och sedan såldes vidare för en jättesumma till Barcelona.

Därefter rankas Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Andrew Robertson, Rhian Bewster, Dominic Solanke, Sadio Mané och Alisson som några av sportchefens bästa affärer. Han har både tagit in bra spelare, men även sålt vidare spelare för stora summor.

Tidigare i veckan skrev den engelska tidningen Northern Echo att den nye Newcastle-tränaren Eddie Howe vill locka över Edwards till Newcastle. Han hoppas på att få arbeta med Edwards, men ännu är inget klart.

We have today announced future changes to the structure of our football operations leadership, with the news that Michael Edwards will step down as sporting director at the end of this season.