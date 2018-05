Liverpools CL-resa ger mångmiljonbelopp - Saints kan få ta del av summan

Liverpool har under säsongen tagit den långa vägen till Champions League-final. Laget klev redan i höstas in i den sista play off-rundan mot Hoffenheim för att kvala in till gruppspelet i turneringen och slog det tyska laget med totalt 6-3 i dubbelmötet. I onsdags stod det klart att den klassiska klubben blev klart för final mot Real Madrid, då laget föll med 2-4 mot Roma på bortaplan, men vann dubbelmötet med 7-6.

Liverpool har, enligt The Times, redan kammat hem 44,8 miljoner pund i och med resan från play off-rundan till final, men kan vid en vinst i turneringen få in ytterligare fyra miljoner pund i vinstpengar och därefter 22,9 miljoner pund av den totala marknadssumman, som klubbarna delar på, i turneringen.

Dessutom kan Southampton, enligt The Sun, göra pengar på Liverpools Champions League-framgång, då den engelska klubben genom åren sålt Virgil van Dijk, Sadio Mané, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne och Adam Lalla till Liverpoool. Det innebär att Southampton, vid en finalvinst för Liverpool, kan räkna in tio miljoner pund i olika klausuler för spelarna.

