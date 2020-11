Liverpools nya skadesmäll - mittbacken kan vara allvarligt skadad

Nyligen tvingades Liverpools Virgil van Dijk till operation och mittbacken riskerar i värsta fall att missa resten av säsongen, men även sommarens EM-slutspel. Så sent som i går, tisdag, uppgav även The Times att Trent Alexander-Arnold kommer vara borta i upp till fyra veckor efter den skada han ådrog sig i helgens ligamatch mot Manchester City.

Dessutom har Premier League-klubben Fabinho på skadelistan, som dock väntas vara tillbaka efter nuvarande landslagsuppehåll.

Men skadekrisen fortsätter i Liverpool.

Flera medier uppger under onsdagseftermiddagen att Joe Gomez skadat sig allvarligt under Englands träning. Mirror skriver bland annat att Englands förbundskapten, Gareth Southgate, väntas göra ett uttalande kring den 23-årige mittbacken senare under onsdagen.