Liverpools tunga skadebesked - Alisson kan bli borta i upp till två månader

Alisson Becker tvingades utgå skadad i Liverpools Premier League-premiär mot Norwich. Målvakten blev liggandes efter att han halkat under en utspark. Han byttes ut direkt och ersattes av nyförvärvet Adrian.

- Det är inte bra med Alissons situation, men vi försöker hitta en lösning och gå vidare. Han kände av sin vad. Han kollade bakom sig för han trodde att något träffade honom, sa Jürgen Klopp enligt BBC efter matchen.

Nu verkar det som att spanjoren kommer att få stå i fler matcher. Enligt James Pearce på The Atheltic kommer Alisson vara borta mellan 4 och 8 veckor, beroende på hur skadan läker. Liverpool ska samtidigt vara lättade, då de kunde utesluta att målvakten skulle ha slitit av sin hälsena.

Skulle målvakten missa 8 veckor kan han missa stormöten med Arsenal och Chelsea i Premier League, samt Liverpools första match i gruppspelet av Champions League.

Klubben arbetar även på att registrera målvakten Andy Lonergan till truppen i Supercup-finalen mot Chelsea på onsdag. Lonergan var med laget på försäsongsturnén i USA, men har ännu inte skrivit på något kontrakt med klubben, något som nu ska vara aktuellt. 35-årige Lonergan har tidigare spelat i bland annat Wolverhampton och Leeds United.

