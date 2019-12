Ljungberg efter straffkaoset: "Fick nog hjärtattack två gånger"

Det var en händelserik match på Carrow Road, Arsenal inledde starkt och hade dubbla chanser från Alexandre Lacazette och Shkodran Mustafi.

- Jag tycker att vi började matchen väldigt bra och det är så jag vill spela fotboll, vi dominerade matchen totalt, säger Fredrik Ljungberg till Sky Sports.

Ändå var det Norwich och Teemu Pukki som i en omställning sköt in 1-0 via Mustafi. Därefter kom Arsenal tillbaka efter att Aubameyang fått dubbla chanser från elva meter. Den första straffen missade anfallaren men den fick slås om efter att Norwich-spelare varit för tidiga in i straffområdet.

- Jag fick nog hjärtattack två gånger, det var viktigt att Aubameyang hade en mental styrka att kunna sätta straffen på sitt andra försök, säger Ljungberg till Sky Sports om situationen.

Men precis innan halvtidsvilan tog hemmalaget ledningen igen, också det genom en kontring som avslutades av Todd Cantwell.

- Vi måste jobba med vårat omställningsspel. Vi dominerar, de lyckas kontra på oss alldeles för lätt och det är så de får sina mål, säger Ljungberg.

Men Aubameyang var inte klar med sitt målskytte utan kvitterade på hörna i andra halvlek och matchen slutade oavgjort.

- Det är jobbigt att acceptera men spelarna visade en riktigt bra inställning eftersom vi kom tillbaka två gånger om på bortaplan. Det visar att det finns en beslutsamhet. I slutet av andra halvlek blev vi trötta och tappade lite struktur så vi har saker att jobba på, säger Ljungberg.