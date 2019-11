Ljungberg: ”Jag känner en energi inom mig - den är speciell”

Under fredagen valde Arsenal att ge tränaren Unai Emery sparken efter en rad av sju matcher utan seger. Istället kommer Fredrik Ljungberg att leda laget under den närmaste tiden.

Han vet dock själv inte hur lång den tiden kommer att bli.

- De har inte gett någon indikation på hur länge eller hur kort (jag kommer vara tränare). De sa bara att jag skulle koncentrera på nästa match och göra så bra jag kan, så får vi ta det därifrån sen, säger han till Sky Sports, enligt Daily Mirror.

Ljungberg menar att han är ärad över att ledningen såg honom som en lösning på tränarposten och säger att han kommer göra det bästa han kan under tiden han har förtroendet. Han uttrycker också en spänning över laget han nu basar över.

- Det är en stor, stor är, det är så jag känner. Jag känner en energi inom mig. Den är speciell. Naturligtvis är det lite ledsamhet över allt som hänt i klubben och var vi är, säger Ljungberg.

- Det är spänning för vad vi kan göra i framtiden, chansen vi har i morgon att spela. Det är en stor ära och det är vad jag har sagt till spelarna. De har ett jobb att göra och jag kommer försöka hjälpa er med det men för mig är det en stor, stor är.

Svensken fick också frågan om han kommer att göra några ändringar angående lagkaptenen. Granit Xhaka inledde säsongen som kapten, men efter att mittfältaren skrek mot supportrarna när de buade ut honom i samband med ett byte valde Unai Emery att ge bindeln till Pierre-Emerick Aubameyang istället. Ljungberg har ännu inte gett den frågan någon tanke inför hans första match mot Norwich under söndagen.

- Jag kommer inte göra några enormt massiva förändringar. Jag kommer att låta saker vara som det är. Det har varit så mycket i media och så många diskussioner så det kommer att återstå, säger han.

- Jag kommer att koncentrera mig på hur vi ska spela och vad vi kan göra på planen.

Arsenal meddelade också under lördagen att Per Mertersacker kommer att ingå i Ljungbergs tränarstab under den kommande tiden.