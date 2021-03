Ljungberg kritiserar Aubameyang: "Skakar om laget"

Arsenal tog under söndagen emot Tottenham i ett London-derby i Premier League. Inför matchen valde tränaren Mikel Arteta att peta lagkaptenen Pierre-Emerick Aubameyang av disciplinära skäl. Arteta ville inte gå in på vad anfallaren har gjort, men enligt The Athletic är anledningen att spelaren kom sent till lagets samling tidigare i dag. Uppgifterna gör även gällande att det inte är första gången det händer.

Nu går tidigare Arsenal-tränaren och förre svenske landslagsspelaren Fredrik Ljungberg ut och kritiserar Aubameyang.

ANNONS

- Det är en konstig grej och det skakar om laget. Utifrån det Arteta har sagt är det enda jag kan tänka mig att han har kommit sent eller något annat, då han fortfarande fick vara med på bänken. Då är det förmodligen inte så illa, men självklart skakar det om laget, säger Ljungberg i Sky Sports studio enligt engelska tidningen Daily Mirror.

Svensken fortsätter:

- Han är den bästa spelaren och den man tittar på. Om han kommer en mot en mot en försvarare kan han göra mål, så det är inte bra för Arsenal och det är en stor grej att lämna honom utanför (startelvan).

Aubameyang är den här säsongen noterad för 14 mål och en assist på 29 matcher.