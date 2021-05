Ljungberg kritisk till Arsenal-supportrar: "Nu ångrar de kanske hur de betedde sig"

Arsenal har under senaste åren haft det tufft under Unai Emerys och Mikel Artets ledning. De spanska tränarna har inte lyckats leda den engelska storklubben till Champions League, vilket tidigare tränaren Arsene Wenger gjorde i många år. Wenger fick samtidigt hård kritik under sin sista tid i klubben, och nu menar Fredrik Ljungberg, som både har en bakgrund som spelare och tränare i Arsenal, att kritiken var felaktig.

Ljungberg tror nu att en hel del supportrar ångrar hur de betedde sig gentemot Wenger.

- Supportrar klagade på honom i slutet av hans tid i klubben. Nu ångrar de kanske hur de betedde sig mot honom. Han är så stor i den här klubben, säger Ljungberg enligt den engelska tidningen Daily Mail.

Ljungberg tycker att det är tråkigt att Arsenal gått ner sig senaste åren.

- Det är så ledsamt att se. Jag älskar den här klubben. Det är tufft att vara nia eller tia i ligan och inte utmana om Europa-platser. Vi får i stället förlita oss på Europa League.

Ljungberg uttalade sig inför Arsenals semifinalretur mot Villarreal under torsdagen, och senare under kvällen stod det klart att Arsenal hade åkt ur turneringen efter 0-0 på Emirates Stadium. I första mötet föll London-laget med 2-1 i Spanien.

Under Wengers sista säsong i Arsenal slutade laget på sjätte plats i Premier League och därefter har klubben slutat femma och åtta, samtidigt som laget nu är på nionde plats i den engelska högstaligan. Under Fredrik Ljungbergs tid i Arsenal skördade klubben stora framgångar med flera liga- och cuptitlar, samt en Champions League-final.