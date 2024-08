Lokaltidning sågar Lindelöf-kontrakt: "Möjligen sämsta United slutfört"

Sveriges landslagskapten Victor Nilsson Lindelöf, 30, har just gått in i sin åttonde raka säsong med Manchester United, men är enligt den engelska lokaltidningen Manchester Evening News oönskad i klubben och har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt till klubbar som Eintracht Frankfurt, Fiorentina och Lazio.

Med knappt två dagar kvar av de stora fotbollsländernas transferfönster är Nilsson Lindelöfs framtid därmed oviss, även om han sitter på ett kontrakt till sommaren 2025 efter att ett optionsår aktiverats i januari i år.

Samuel Luckhurst, som är chefsskribent om United på Manchester Evening News, är inte imponerad av hur United hanterat Nilsson Lindelöfs tid i klubben.

Annons

I en krönika är Luckhurst totalt oförstående till Uniteds senaste långa kontraktsförlängning med svensken under hösten 2019, då det blev ett nytt kontrakt till sommaren 2024.

"Lindelöf har varit en bättre försvarare för United än Rojo (Marcos) och Jones (Phil) men omständigheterna bakom hans kontrakt under september 2019 gör det möjligen till det sämsta United har slutfört. Hans agent, Hasan Cetinkaya, hävdade offentligt att Lindelöf var Barcelonas mål efter att Matthijs de Ligt valt att flytta till Juventus. Två månader senare stod Lindelöf och Cetinkaya arm i arm i Carringtons pressrum och firade en löneförhöjning", skriver Luckhurst i sin krönika.

Luckhurst menar vidare att United "borde sett igenom Cetinkayas knep" och i stället utnyttjat en ettårig option om en förlängning - utifrån det första kontraktet - till 2022. Detta då han menar att United nu slösat pengar på svensken.

Annons

"Lindelöf har varit ett mer flitigt och engagerat proffs (än Anthony Martial) i United, men hans veckolön på 120 000 pund kommer att kosta klubben 6,24 miljoner pund till han släpps nästa år", skriver han.

Luckhurst är vidare även kritisk till andra långa kontraktsförlängningar, som United genom åren har gjort, som med Nani, Marcos Rojo och Phil Jones.

Nilsson Lindelöf har missat Uniteds säsongsinledning på grund av en skada, och kommer inte delta i Sveriges Nations League-matcher nästa vecka. Luckhurst ser det som att Nilsson Lindelöf, som gjort 259 matcher med storklubben, är Uniteds sjätteval som mittback den här säsongen.

I Uniteds mittbacksstall ingår Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Leny Yoro, Harry Maguire och Jonny Evans.