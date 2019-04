Long målskytt efter sju sekunder – snabbaste målet i Premier Leagues historia

Under tisdagen tog Watford emot Southampton på hemmaplan och hade avspark. Ändå var det bortalaget som tog ledningen – efter sju (!) sekunders spel.

En Watford-back skulle slå en långboll från egen backlinje, men bollen träffade Southampton-anfallaren Shane Long i ryggen. Irländaren fick fritt fram och fri med Ben Foster i Watford-målet var han säkerheten själv när han chippade in 1-0 för "Saints".

Målet innebar också att Long blev historisk då målet är det snabbaste någonsin i Premier Leagues historia.

Matchen pågår.

0.07 - At just seven seconds, Shane Long's strike against Watford is the fastest ever scored in @premierleague history. Record. #WATSOU