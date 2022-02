Maguire slår tillbaka efter uppgifter om Ronaldo-spricka

Det fortsätter att skrivas spaltmeter om Manchester United i den brittiska pressen. Under gårdagen skrev tabloiden The Mirror att det uppstått en friktion mellan Uniteds lagkapten Harry Maguire och lagets största stjärna Cristiano Ronaldo.

Detta eftersom managern Ralf Rangnick bett portugisen agera mentor till de yngre spelarna, vilket ska ha fått Maguire att känna sig underminerad. The Mirror uppgav även att Ronaldo kan ta över kaptensbindeln resten av säsongen, vilket Rangnick tidigare har avfärdat med all önskad tydlighet.

Nu går Maguire ut på sociala medier för att bemöta The Mirrors, enligt honom, felaktiga uppgifter.

"Jag har sett många rapporter om den här klubben som inte är sanna och denna är ytterligare en. Kommer inte börja skriva om allting som skrivs, men jag behövde göra detta tydligt. Vi är enade och fokuserade på söndag.", skriver Maguire på Twitter.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf