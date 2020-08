Maguire uppges ha blivit gripen efter bråk - United bekräftar: "Harry samarbetar med grekiska myndigheter"

Manchester Uniteds engelske mittback Harry Maguire, 27, rapporteras ha blivit gripen av polis på semesterön Mykonos, Grekland. Enligt grekiska tidningen Proto Thema var mittbacken, natten till fredagen, inblandad i ett bråk utanför en bar och blev därmed gripen. 27-åringen ska även ha gjort motstånd mot polisen.

En talesperson från United bekräftar i sin tur inte att Maguire har varit inblandad i ett bråk, men däremot att mittbacken just nu samarbetar med grekiska myndigheter.

"Klubben är informerad om en påstådd incident med Harry Maguire på Mykonos i natt. En kontakt har tagits med Harry och han samarbetar fullt ut med grekiska myndigheter", skriver Manchester United i ett uttalande enligt BBC.

Maguire kom så sent som i förra veckan till spel i 90 minuter när United föll mot Sevilla med 2-1 i semifinal i Europa League. Förra säsongen blev han noterad för tre mål och tre assist på 55 matcher med Manchester United. Maguire anslöt förra sommaren till United från Leicester och har även 26 engelska A-landskamper på meritlistan.

