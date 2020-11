Maguires hyllning: "Den bästa spelaren någonsin"

Manchester United lyckades besegra Southampton i helgen. I halvtidspausen såg det däremot ut som norrmannen Ole Gunnar Solskjær gick mot en ny missräkning i ligaspelet. Underläge 2-0 på tavlan och målvakten David De Gea ut skadad.

Men i den andra halvleken skulle gästande "The Red devils" vända på steken. Bruno Fernandes satte reduceringsmålet innan det var dags för Edinson Cavani att presentera sig på riktigt. Med drygt en kvart kvar nickade in han kvitteringen och på tilläggstid rullade 33-åringen in ledningsmålet efter en snygg frisparksvariant.

Efter matchen var Harry Maguire redigt imponerad.

- Hans rörelse är fantastisk i boxen.Cavani är den bästa spelaren jag någonsin spelat mot i träning. Han är i konstant rörelse, säger han enligt BBC.

- Vi vet vad han kan och vad han kan bidra med och det är viktigt att han fortsätter nu, för han är en klasspelare.

Manchester United placerar sig åtta i tabellen med fem poäng upp till serieledande Tottenham, med en match mindre spelad.